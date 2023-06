Monster, Netflix svela il cast ufficiale della seconda stagione della serie di Ryan Murphy

Come riportato in precedenza, Monster: The Lyle and Erik Menendez Story sarà il nuovo capitolo della fortunata serie antologica di Netflix creata da Ryan Murphy, e in queste ore la piattaforma di streaming on demand ha annunciato ufficialmente il cast.

Deadline segnala infatti che la seconda stagione della serie antologica di Netflix, un seguito di The Jeffrey Dahmer Story, ha scelto Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez nei ruoli principali: Koch interpreterà Erik e Alexander Chavez interpreterà Lyle. Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story racconterà la storia vera dei fratelli che furono condannati nel 1996 per gli omicidi dei loro genitori, José e Mary Louise "Kitty" Menéndez: sebbene i fratelli abbiano confessato il crimine, hanno sempre sostenuto che la ragione delle loro azioni fosse dovuta ad abusi fisici, emotivi e sessuali.

Curiosamente, il caso prosegue ancora oggi: a maggio scorso, infatti, Erik e Lyle Menendez hanno depositato nuovi documenti chiedendo una nuova udienza in risposta alle affermazioni dell'ex membro della gang Menudo Roy Rosselló di essere stato molestato da José Menendez all'età di 14 anni. Non è ancora noto quanta parte della vita dei fratelli Menendez sarà coperta nella seconda stagione, ma Netflix ha già annunciato un documentario sulla vicenda.

Riuscirà questa seconda incarnazione dello show a bissare i numeri clamorosi di Jeffrey Dahmer Story?