Monster, Ryan Murphy e il cast ci rivelano tutti i dettagli dietro la serie Netflix

Monster continua ad essere una delle serie più viste su Netflix degli ultimi tempi. Per la prima volta dopo la fine delle riprese, il cast e il co-creatore e produttore Ryan Murphy si sono seduti e hanno discusso sulle ragioni del successo della serie. Hanno inoltre rivelato dei particolari interessanti e impercettibili.

Ryan Murphy, Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller e Molly Ringwald: ecco i protagonisti di questa tavola rotonda.

"Qual è l'elemento che ti ha fatto dire: voglio lui, lui e lei? E qual è la tua scena preferita di ognuno di loro?", chiede Niecy Nash a Ryan Murphy per iniziare la loro lunga conversazione da 44 minuti (che trovate in calce). Un buon modo per rompere il ghiaccio, e per iniziare a rivelare alcuni particolari nascosti dietro le quinte della serie.

Nella conversazione vengono coperti moltissimi argomenti: dalla preparazione attoriale, dialettale e fisica di Evan Peters scelta per interpretare il famoso serial killer, le strategie attuate da Murphy per il casting officiale e il momento in cui sapeva di aver di fronte i futuri membri del cast, a numerosi altri dettagli che si celano dietro l'enorme quantità di lavoro richiesto per una serie di tale calibro. Discusso è in particolar modo l'impatto che la serie ha avuto sul pubblico. Cosa aspettate? Correte a vedere il video!

Intanto vi informiamo che da poco è arrivata la notizia del rinnovo per prossime 2 stagioni di Monster: Ryan Murphy intende continuare il successo della serie, ma probabilmente nelle prossime stagioni i protagonisti saranno altri soggetti pericolosi che hanno segnato la storia della criminalità. Di certo Evan Peters vuole fare altri tipi di ruoli dopo Dahmer dopo Dahmer. Dopo le numerosi stagioni di American Horror Story e il grande lavoro sul personaggio sul famoso serial killer, non ci sorprende che voglia dedicarsi a qualcosa di più 'leggero'.

Avete trovato interessante questa chiacchiera tra gli attori e Ryan Murphy? Fatecelo sapere nei commenti!