Monster: The Jeffrey Dahmer Story, è da record assoluto per Netflix: superato Squid Game!

Lo show sul serial killer Jeffrey Dahmer è il miglior debutto Netflix dopo Stranger Things. A pochi giorni dalla sua uscita, infatti, la serie ha conquistato già la vetta della classifica dei dieci prodotti più visti sulla piattaforma. Inoltre sembra che Monster: The Jeffrey Dahmer Story abbia superato un altro difficile concorrente...

Stiamo parlando di Squid Game, un prodotto che può di certo vantare cifre incredibili. Il debutto della serie con Evan Peters è riuscito nell'ardua impresa di superare l'esordio dello show coreano, collezionando nella sua prima settimana di permanenza su Netflix ben 196,2 milioni di ore di contenuti visualizzati. Si tratta della serie con i numeri più alti di ore viste nella prima settimana di debutto. Ovviamente si parla solo di contenuti nuovi, perché prodotti come Stranger Things 4 o Bridgerton 2 hanno disintegrato queste cifre, facendo decisamente meglio.

Per quanto riguarda le serie nuove, alle spalle dello show restano alcuni eccellenti come il già citato Squid Game, che nella sua settimana di debutto collezionò soltanto 63,1 milioni di ore visualizzate e All of Us Are Dead, che al suo arrivo sulla piattaforma ha ottenuto 124,7 milioni di ore visualizzate.

Certo bisogna chiarire che Netflix rende disponibili gli ascolti soltanto da Giugno 2021, dunque non sappiamo davvero le cifre della prima stagione di prodotti come Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, che potrebbero dunque aver fatto meglio dello show su Jeffrey Dahmer.

