Monster: The Jeffrey Dahmer Story in Top 10 show anglofoni più visti di sempre su Netflix

Quanto più si parla male di Monster: The Jeffrey Dahmer Story - non della serie in sé, ottima, ma delle leggerezze di Netflix - tanto più la sua popolarità cresce. Ora ha messo a segno un altro record, entrando nella classifica dei dieci show anglofoni più visti di sempre sulla piattaforma. E neanche all'ultimo posto!

Al di là della qualità del nuovo titolo true crime di Casa Netflix, innegabile alla luce delle recensioni di pubblico e critica, la serie interpretata da Evan Peters è stata seguita da diverse polemiche. Prima la rabbia delle vittime di Jeffrey Dahmer, che hanno lamentato una mancata notifica da parte di Netflix della messa in lavorazione della serie, nonostante si fosse imposta come unica regola il rispetto della memoria delle vittime. Poi la rimozione del tag LGBT da Monster, erronea categorizzazione visto che al di là delle vittime di Dahmer appartenenti alla comunità LGBTQIA+, credere il tema attinente è alquanto pericoloso.

Ma visto che al giorno d’oggi non c’è poi grande distinzione fra buona e cattiva pubblicità, anche questo le ha permesso di avere tutti gli occhi puntati addosso, trasformandola nel miglior debutto Netflix dopo Stranger Things. Oggi entra in una nuova rosa dei record, posizionandosi già al nono posto nella classifica delle 10 serie in lingua inglese più viste in tutta la storia di Netflix. Secondo quanto riportato da Variety, In soli 12 giorni di distribuzione è stata vista per 496,1 milioni di ore e almeno 56 milioni di famiglie hanno consumato tutti i 10 episodi (circa 8,8 ore in totale).

Per fare un paragone, Squid Game rimane la serie più vista di tutti i tempi con 1,65 miliardi di ore di visualizzazione, mentre per il panorama anglofono la quarta di Stranger Things arriva a 1,35 miliardi di ore. Considerato il fatto che quella su Dahmer era una serie di nuovo debutto, pensata come limitata e comunque ristretta al pubblico vasto (ma comunque adulto) dei true crime semi-documentaristici, si tratta di un risultato incredibile. Voi l’avete vista? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!