Monster e The Watcher, (almeno) un'altra stagione per le serie di Ryan Murphy!

Dopo il successo clamoroso di The Watcher, che ha superato le 248 ore di streaming, e di Monster, la serie basata sul famoso serial killer Jeffrey Dahmer, è naturale che accadesse: Netflix ha infatti rinnovato le serie per almeno un'altra stagione. Una delle due ne avrà sicuramente anche una terza.

Il 21 Settembre 2022 è approdato sulla piattaforma Monster - The Jeffrey Dahmer Story, che vede come protagonista l'iconico Evan Peters. Da allora, il numero di views è aumentato fino a superare l'altra serie del regista, The Watcher. Ryan Murphy si è davvero superato quest'anno, ed è intenzionato a ripetersi: è appena stata confermata una seconda stagione per The Watcher. Il thriller agghiacciante riporta sui piccoli schermi la storia vera della famiglia americana Broaddus, perseguitati per cinque anni a partire dal 2014. Murphy ha saputo creare un adattamento cinematografico talmente inquietante da provocare lo spavento della famiglia vera di The Watcher, che di conseguenza non ha guardato la serie, limitandosi solo al trailer.

Monster, per ora, avrà vita più lunga: sono state già confermate infatti ben 3 stagioni, ma non è sicuro ancora che siano incentrate solamente su Dahmer. E' possibile infatti che Netflix voglia trattare di altre figure mostruose che hanno segnato la società, citando le parole della piattaforma stessa. Dunque la storia di Dahmer finisce qui?

