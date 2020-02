Monsterland: la star di Luke Cage, Mike Colter, si unisce al cast della nuova serie Hulu

Secondo quanto riportato da Deadline, Mike Colter si sarebbe unito al cast di Monsterland, serie horror antologica prodotta da Annapurna TV che verrà distribuita sulla piattaforma digitale di Hulu. La star di Luke Cage ha così trovato il suo prossimo progetto sempre per il piccolo schermo.

La serie includerà nella trama un nutrito gruppo di "bestie gotiche" come angeli caduti, lupi mannari e sirene che saranno anche "persone guidate da azioni disperate per cercare di riparare gli errori della propria vita". La serie è basata su una raccolta di racconti chiamata North American Lake Monsters, di Nathan Ballingrud.

Nell'episodio intitolato Newark, New Jersey, faremo la conoscenza del personaggio di Colter, impegnato nel ruolo di Brian, quest'ultimo descritto come "un marito piuttosto avido, che si incolpa incessantemente dopo che la figlia è scomparsa mentre era sotto la sua supervisione". Mentre Brian sprofonderà sempre più nelle sue emozioni e nel suo senso di colpa, allo stesso tempo rimane convinto che la figlia non sia morta, una decisione che lo perseguiterà a lungo. Non è chiaro a questo punto quale bestia mitica si metterà sul cammino di Colter, ma visto il titolo dello show di sicuro ce ne sarà una.

Monsterland è stata creata da Mary Laws (già dietro le serie Succession e Preacher) e ne sarà anche autrice e produttrice esecutiva. Insieme a lei figurano anche Lucan Toh e Babak Anvari della compagnia Under the Shadow, con Megan Ellison e Sue Naegle di Annapurna.

Giunto alla notorietà grazie alla serie Marvel/Netflix Luke Cage, Colter aveva recentemente dichiarato di non essere rimasto sorpreso dalla cancellazione dello show: "È stato agrodolce. La cosa mi ha un po' preso alla sprovvista. Forse non sono rimasto shockato come molti altri perché ero più vicino a scoprire la verità. Vi erano alcune cose, alcuni segnali, che non mi sembravano quadrare. Nonostante avessimo avuto un confronto interno (con un certo numero di persone vicine al progetto) e avessimo iniziato a scrivere la sceneggiatura, ci sono stati tanti momenti di "stallo", nonché date di scadenza, che venivano fissate e poi annullate. Alcune cose avevano cominciato a sembrare strane. Così, quando ciò è accaduto (la cancellazione della serie, ndr), io ero rimasto sì shockato, ma non più di tanto."

Colter è impegnato anche nella serie Evil, recentemente rinnovata per una seconda stagione.