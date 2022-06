Monsters at Work, lo spin-off di Monsters & Co. avrà una stagione 2!

La stagione 2 di Monsters at Work è ufficiale: dopo il successo dei due film di Monsters & Co. e Monster University, Disney Pixar ha dato seguito al franchise con una serie spin-off animata che ha debuttato nell'estate 2021 e della quale vedrà presto la luce una seconda stagione in arrivo su Disney+!

La prima stagione di Monsters at Work ha debuttato a luglio 2021, a vent'anni dall'uscita in sala del primo film del franchise: protagonista dello show è Tylor Tuskmon, alunno prodigio della Monsters University che, fresco di laurea, riceve un'offerta di lavoro dalla Monsters & Co. per diventare immediatamente uno spaventatore.

Il suo primo giorno di lavoro però, prenderà una piega inaspettata. Tylor si trova ad essere testimone di un drastico cambio di rotta dell'azienda apportato da James Sullivan e Mike Wazowski: basta spaventatori, per illuminare Mostropoli servono pagliacci e giullari! Tylor si trova costretto a mettere in discussione tutte le conoscenze acquisite fino a quel momento, mentre nel frattempo viene trasferito nell'eccentrico ufficio dei meccanici della fabbrica.

Dopo le voci circolate su una possibile nuova stagione, adesso c'è finalmente l'ufficialità: Disney+ annuncia il secondo ciclo di episodi con un simpatico video-annuncio che potete trovare nel tweet a fine articolo e che fissa l'appuntamento con Monsters at Work 2 al 2023, con un'ulteriore stagione in cui lo show potrà espandere il suo universo narrativo con l'aggiunta di nuovi e vecchi personaggi.