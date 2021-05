Monsters at Work, tornano Mike e Sulley nel trailer della serie ispirata al film Pixar

Uno dei franchise più amati della Pixar sta per sbarcare sul piccolo schermo. Disney+ ha infatti diffuso in rete un primo teaser di Monsters at Work, nuova serie animata prodotta da Disney Television Animation che farà da sequel all'amatissimo Monsters & Co.

Ambientata sei mesi dopo gli eventi del film di Pete Docter, la serie seguirà i mitici Mike Wazowski e James "Sulley" Sullvian e gli altri operai della fabbrica alle prese con il nuovo modello di business della compagnia, basato sulle risate dei bambini e non più sulle loro urla di terrore. La nuova generazione di operai dovrà dunque puntare su aspetti buffi e colorati per procurarsi le tanto ambite risate, cosa per cui la new entry Tylor Tuskmon, un meccanico doppiato in originale da Ben Feldman, sembra particolarmente preoccupato.

A prestare la voce a Mike e Sully ritroveremo rispettivamente Billy Cristal e John Goodman, già doppiatori dei protagonisti nel film originale e nel prequel Monsters University, mentre il rsto del cast vocale includerà Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Stephen Stanton, and Aisha Tyler. John Ratzenberger, Jennifer Tilly, and Bob Peterson are all reprising their roles from the original film.

L'uscita di Monsters at Work su Disney+ è fissata al prossimo 2 luglio. Che ve ne pare di questo primo teaser? Fatecelo sapere nei commenti.