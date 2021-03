Monsters & Co.: In arrivo su Disney+ la serie ispirata al famoso film

Il film Monster & Co., uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2002, continua a riscuotere un discreto successo tra gli appassionati delle opere della Disney, tanto che la multinazionale americana ha deciso di produrre una serie TV dedicata al particolare mondo.

Per chi non lo ricordasse, il film è ambientato a Mostropoli, cittadina alimentata dalle urla spaventate dei bambini e abitata da mostri di ogni tipo. Nel corso del lungometraggio abbiamo seguito le vicende dei due protagonisti, Mike Wazowski e James Sullivan, impegnati a badare ad una bambina che è entrata per sbaglio nel loro mondo. Lo show animato si intitolerà Monster & Co. La serie - Lavori in Corso! e sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming della Disney a partire dal prossimo 2 luglio.

Al lavoro sulle puntate di Monster & Co. sarà la divisione Disney Television Animation, mentre nel cast di doppiatori ritroveremo Billy Crystal, John Goodman, Jennifer Tilly, Ben Feldman e John Ratzenberger. Insieme a loro saranno presenti anche Mindy Kaling e Alanna Ubach, mentre per ora non conosciamo ancora il numero di puntate di cui sarà composta la serie animata.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli riguardo lo show, nel frattempo vi segnaliamo alcune scene tagliate di Monster & Co..