Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso, c'è la data di uscita: ecco il trailer italiano

La produzione di uno spin-off del film Monsters & Co. era stata annunciata da Disney ormai da due anni, e ormai ci siamo, la nuova serie animata è pronta al debutto. Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! (questo il titolo in italiano) sarà in streaming su Disney+ dal prossimo 7 luglio.

Dopo l'uscita del trailer di Monsters at work, è stata pubblicata anche la versione in italiano, visibile all'interno della notizia.

Secondo la sinossi ufficiale, Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! "prende il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis, in seguito alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla. La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Jokester."

Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! è sviluppata da Bobs Gannaway, che figura anche come produttore esecutivo. Il produttore è Sean Lurie, mentre Kat Good e Steve Anderson sono i supervising directors. Alcuni dei primi episodi sono stati diretti dal compianto Rob Gibbs.