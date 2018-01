Monsters, l'horror sci-fi di Gareth Edwards diventerà una serie TV

Deadline ha annunciato, in data odierna, chesarà trasformato in una serie TV da Vertigo Films ed andrà in onda sull'emittente britannica Channel 4.

Per coloro che non dovessero conoscerlo, Monsters è un pellicola low-budget uscita nel 2010 che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica ed ha sancito il debutto alla regia di Gareth Edwards. Quest'ultimo, come ben sappiamo, è stato poi incaricato di dirigere Godzilla (2014) ed il primo spin-off della saga di Star Wars, Rogue One (2016). Il regista britannico ha avuto anche un cameo ne Gli Ultimi Jedi, nei panni di un soldato della resistenza.

La serie TV di Monsters sarà diretta da Ronan Bennett (Top Boy) mentre la sceneggiatura è stata affidata agli scrittori emergenti Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith. Sebbene il canale sia prettamente inglese, i produttori della serie sono alla ricerca di un importante partner digitale per trasmetterla anche in America e sono già saltati fuori i nomi di Netflix e Amazon.

Channel 4 ha già una parternship con Amazon, avendo co-prodotto Electric Dreams, adattamento televisivo dei romanzi di Philip K. Dick. L'idea, dunque, sarebbe quella di trasformare Monsters in una serie drammatica ad alto budget, proprio come accaduto con quest'ultima.

Al momento non sappiamo se Gareth Edwards verrà coinvolto attivamente nel progetto, ma è molto probabile che ciò avvenga non appena la serie avrà il via libera completo.



Questa la sinossi di Monsters: Una sonda artificiale, inaspettato habitat di microorganismi alieni, si schianta al confine tra Stati Uniti e Messico. Sei anni dopo quelle forme di vita elementari si sono adattate al nostro mondo, evolvendosi in creature mostruose. Le autorità terrestri sono costrette a mettere in quarantena la zona, creando una spaccatura tra i due paesi. Un reporter e la figlia del proprietario del giornale per cui lavora devono attraversare la zona proibita. I due si ritrovano in un paesaggio ormai completamente alieno. Riusciranno ad adattarsi e a sopravvivere?"