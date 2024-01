Monsters, Javier Bardem e Chloe Sevigny nel cast della serie Netflix: che ruolo avranno?

Sta per arrivare su Netflix la seconda stagione della serie antologica dedicata a dei mostri reali dei nostri tempi. Dopo la narrazione della vita di Jeffrey Dahmer, Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez racconterà al pubblico della piattaforma l’agghiacciante vicenda proponendo Javier Bardem e Chloë Sevigny nel ruolo delle due vittime.

Dopo aver anticipato il tema della seconda stagione di Monsters, torniamo ad occuparci del crudo show antologico di Netflix per riportare di due aggiunte fondamentali per il cast della serie.

I due attori interpreteranno i genitori vittime dei due ragazzi protagonisti della vicenda che ha avuto luogo nell’agosto del 1989 e che sono stati condannati dopo un lungo e controverso processo finito soltanto nel 1996.

Javier Bardem arriva alla serie dopo aver preso parte al live action de La Sirenetta e dopo aver girato la seconda parte di Dune mentre la Sevigny può vantare partecipazioni ad American Horror Story e a diversi prodotti cinematografici e televisivi, compreso Bones and All di Luca Guadagnino.

La seconda stagione arriva dopo il grande successo ottenuto dal racconto su Damher e anticipa un terzo capitolo di cui ancora non è stata resa nota la trama e il fulcro del soggetto.

La piattaforma dalla N rossa è pronta a pubblicare anche un documentario sulla vicenda, potendo contare sull’accesso in esclusiva a documenti e testimonianze a proposito di una storia che, ancora oggi, sembrerebbe non essere del tutto conclusa.

In attesa di poter scoprire la storia dei due fratelli parricidi, vi lasciamo alla nostra recensione di Monster: La Storia di Jeffrey Dahmer.