Monsters, dopo Jeffrey Dahmer Netflix ci racconterà la storia dei fratelli Menendez!

Evidentemente non abbastanza demotivato dalle critiche ricevute per il modo di trattare un argomento così spinoso, Ryan Murphy ci riprova: l'autore della tanto discussa Monster: The Jeffrey Dahmer Story è pronto a tornare con la seconda stagione della serie distribuita da Netflix, e stavolta i killer da raccontare saranno due.

A cercare di replicare i clamorosi numeri registrati da Monster: The Jeffrey Dahmer Story sarà infatti questa Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che com'è possibile intuire dal titolo si concentrerà sulle terribili vicende dei fratelli finiti al centro di un macabro caso di cronaca nera a Beverly Hills nel lontano 1989.

Lyle ed Erik Menendez, per chi non lo sapesse, sono due fratelli che nell'agosto del 1989 furono ritrovati letteralmente in una pozza di sangue nella loro villa di Beverly Hills: nel successivo processo i due furono considerati colpevoli dell'omicidio dei loro genitori, questi ultimi successivamente accusati da Lyle ed Erik di aver abusato di loro fisicamente e psicologicamente lungo tutta la durata della loro vita.

I Menendez stanno scontando ancora oggi la loro pena in prigione, e pare che Netflix sia riuscita ad ottenere il permesso di entrare in contatto con i due in vista di un futuro documentario sulla loro vicenda. Nell'attesa di questa nuova storia e delle relative polemiche che inevitabilmente l'accompagneranno, comunque, vi lasciamo qui la recensione di Monster: The Jeffrey Dahmer Story.