Monsters: la serie Netflix di Ryan Murphy completa il cast, ecco tutte le new entry

Il lista di serial killer è ancora lunga e Ryan Murphy con Monsters li vuole raccontare tutti: la seconda stagione della serie TV antologica tratterà il caso dei fratelli Lyle and Erik Menendez, condannati oltre vent'anni fa per il terrificante omicidio dei genitori.

Il cast di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story era già stato rivelato, ma la produzione ha annunciato l'ingresso di tre nuovi attori che prenderanno parte alla seconda stagione dello show true crime di Netflix: stiamo parlando di Dallas Roberts, Jason Butler Harner ed Enrique Murciano. Se due vittime verranno interpretate da Javier Bardem e Chloë Sevigny in Monsters: Le Lyle and Erik Menendez Story, a Roberts verrà affidato il ruolo del dottor Jerome Oziel, il cui ruolo sarà molto importante nella vicenda: Oziel, infatti, è il terapista che Erik Menendez vede dopo l'atroce omicidio dei suoi genitori. Ma non solo perché la figura del dottor Jerome Oziel non è del tutto limpida. Jason Butler Harner, invece, è il detective Les Zoeller, che tenterà con ogni mezzo di fare luce sull'omicidio di Jose e Kitty Menendez mentre Murciano vestirà i panni di Carlos Baralt, avvocato e zio dei fratelli Menendez ma soprattutto esecutore testamentario dei Menendez.

Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story arriverà su Netflix nel 2024 ma attualmente non c'è ancora una finestra d'uscita per la serie antologica di Ryan Murphy.