Quella volta in cui Ed Sheeran incontrò la Montagna di Game of Thrones ...

Ed Sheeran e Hafþór Júlíus Björnsson, a.k.a. la feroce Montagna di Game of Thrones, entrano in un bar... No, ok, non sono in un bar, ma la situazione è decisamente esilarante anche senza il classico setting da barzelletta.

Quando si è fan di una certa serie, è quasi prassi, specialmente alle convention dedicate allo show, quella di richiedere una posa iconica del personaggio interpretato dall'attore con cui si sta facendo la foto.



Ma uno dei fan più noti della serie, il cantautore britannico Ed Sheeran, pur non essendoci photo-op di mezzo, ha comunque richiesto di poter realizzare una specifica posa a Hafþór Júlíus Björnsson, l'attore interprete di Gregor Clegane, ovvero la temibile Montagna di Game of Thrones.



Il cantante ha infatti chiesto all'incredibilmente forzuto Sir Gregor di poter essere sollevato al di sopra della sua testa.



"Lo ha voluto lui. Per fortuna non l'ho fatto cadere... Deve lavorare questa sera!! 😜 @teddysphotos" ha scritto Björnsson su Instagram, accompagnando il divertente video in cui è visibile la scena (e che potete trovare in calce alla notizia).



Ma l'attore sembra essere abbastanza abituato a questo tipo di richieste, soprattutto da parte dei fan: "Ricevo parecchie richieste da fan che vogliono che gli cavi gli occhi (come nella celebre scena dalla quarta stagione dello show). È una richiesta molto popolare. Come anche quella di sollevarli. Però non sollevo nessuno, di solito solo le ragazze. Devo dire di no perché se sollevo solo una persona si può fare, ma poi se ne aggiungerebbero inevitabilmente altri... E non sarebbe giusto nei loro confronti, dire loro no, e al primo sì. Bisogna essere corretti con tutti".



E, a quanto pare, oltre a Ed Sheeran, rientra tra questi anche la collega del Trono, Nathalie Emmanuel, che ha commentato sotto al post: "Hai sollevato anche me in quel modo al party per la fine delle riprese in Spagna, ricordi? LOL".



Insomma, sembra proprio che essere grandi, grossi e muscolosi, a volte, sia davvero un lavoro a tempo pieno!