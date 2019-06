La Montagna di Game of Thrones sarà ancora l'uomo più forte del mondo?

Per schiacciare la testa di un uomo usando semplicemente la pressione dei propri pollici sui suoi occhi bisogna avere una forza decisamente non comune: ne sa qualcosa Hafþór Júlíus Björnsson, meglio conosciuto come Gregor Clegane, la Montagna di Game of Thrones.

L'attore, durante il 2018, ha infatti conquistato per la prima volta nella sua carriera il titolo di World's Strongest Man, piazzandosi al primo posto nella competizione che dal 1977 si tiene annualmente in Florida. Vittoria, quella dell'attore islandese, maturata dopo due terzi posti (nel 2012 e 2013) e un secondo posto (nel 2014). Björnsson porta avanti una tradizione ben radicata tra gli islandesi, che hanno vinto la competizione per ben nove volte, secondi solo agli statunitensi (11 vittorie).

Allo statuario attore toccherà oggi difendere il suo titolo, affrontando nella finale del World's Strongest Man 2019 lo statunitense Brian Shaw, già quattro volte medaglia d'oro della competizione. Riuscirà Björnsson a mettere a segno questa clamorosa doppietta?

Speriamo per lui che si trovi in uno stato di forma migliore di quello che abbiamo potuto ammirare nell'episodio finale di Game of Thrones: il volto che si nascondeva sotto il casco non era esattamente ciò che definiremmo uno spot per la salute! A proposito del finale di GoT: Lena Headey ha ammesso che avrebbe voluto un finale diverso per Cersei. La serie, comunque, potrebbe presenziare al prossimo Comic-Con di San Diego per un ultimo saluto degli attori ai fan.