Montalbano, Bocci imbarazzato da Caterina Balivo: 'Non posso dare voti alle mie colleghe'

È un Cesare Bocci decisamente in difficoltà quello che abbiamo visto ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me: il Mimì Augello de Il Commissario Montalbano ha infatti mostrato non poco imbarazzo davanti a una richiesta della conduttrice.

Nel corso della sua intervista, infatti, Caterina Balivo ha fatto i nomi di alcune delle più famose attrici con cui Bocci si sia trovato a lavorare, chiedendo inoltre all'attore di assegnare delle ipotetiche medaglie d'oro, d'argento e bronzo alle tre star.

I nomi in questione erano quelli di Elena Sofia Ricci, Veronica Pivetti e Vanessa Incontrada: Bocci si è però rifiutato di prestarsi al gioco, ammettendo la sua impossibilità ad assegnare dei voti alle sue colleghe, trattandosi in ogni caso di tre eccellenti professioniste.

L'attore si è comunque lasciato andare a qualche commento, ricordando di aver trovato in Pivetti ed Incontrada delle splendide "compagne di caserma" e di aver tormentato Elena Sofia Ricci con numerosi scherzi sul set. Bocci ha poi parlato anche della moglie che, a quanto pare, apprezza moltissimo il suo Mimì Augello: "Anche solo per lei amo questo personaggio" ha spiegato Bocci.

