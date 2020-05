Montalbano fuoriclasse: quali sono i 5 episodi più visti di sempre?

Il Commissario Montalbano è una delle certezza più granitiche su cui la Rai può contare da ormai vent'anni a questa parte: difficilmente il personaggio scritto da Andrea Camilleri ha mancato un colpo, riuscendo in qualche modo a sfuggire sempre agli effetti dello scorrere del tempo.

Anzi, il commissario più famoso d'Italia sembra aver ereditato in qualche modo le virtù del buon vino, che migliora invecchiando: dando uno sguardo alla classifica degli episodi più visti della serie con Luca Zingaretti, infatti, notiamo come le prime posizioni siano occupate proprio da episodi andati in onda nel corso degli ultimi cinque anni.

In quinta posizione troviamo ad esempio l'episodio Amore, andato in onda l'11 febbraio 2018 portando a casa uno share del 42,8% pari a 10.816.000 spettatori; al quarto posto c'è invece Una Faccenda Delicata, trasmesso il 29 febbraio 2016 e visto da 10.862.000 spettatori (share del 39,06%); terza posizione per L'Altro Capo del Filo, dell'11 febbraio 2019, seguito da 11.108.000 spettatori (44,9% di share).

Nelle prime due posizioni troviamo invece Come Voleva la Prassi, del 6 marzo 2017 (11.268.000 spettatori, 44,1% di share) e La Giostra degli Scambi, andato in onda il 12 febbraio del 2018, che tenne incollati alla tv 11.368.000 spettatori per uno share del 45,1%.

Luca Zingaretti, intanto, ha recentemente parlato della possibilità di far morire Montalbano; vediamo, invece, che fine ha fatto una delle protagoniste de Il Commissario Montalbano.