La montatrice Rosanne Tan raggiunge il cast tecnico di The Falcon and The Winter Soldier

Come sappiamo, l'attesissima The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios sarà la prima serie originale sviluppata dalla compagnia ad arrivare sulla piattaforma Disney+, ed esattamente nell'autunno del 2020, motivo che rende la pre-produzione davvero molto attiva e in continuo aggiornamento.

Per questo, come riportato in queste ore da Discussing Film, il cast tecnico della serie guidata dallo showrunner Malcom Spellman si è arricchito con l'aggiunta della stimata montatrice (editor) Rosanne Tan, conosciuta soprattutto per il suo splendido lavoro sul The Social Network di David Fincher e in televisione per Mr. Robot di Sam Esmail. Tra i suoi più recenti lavori annoveriamo comunque NOS4A2 della AMC e la magnifica Homecoming di Amazon Prime Video.



Come già riportato, The Falcon and The Winter Soldier con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e scaverà a fondo nel rapporto tra il nuovo Captain America e Bucky Barnes, addentrandosi nella loro collaborazione fuori e dentro il campo di battaglia.



La serie sarà composto da sei episodi della durata di un'ora ciascuno e diretti da Kari Skogland (Condor, NOS4A2, The Punisher), motivo tra l'altro alla base della scelta della Tan nel cast tecnico, avendo già collaborato a stretto contatto con l'editrice.