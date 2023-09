Quanto vale il montepremi di Netflix per il reality show Squid Game?

Alla luce del primo trailer sul reality show di Squid Game, una domanda sorge spontanea: quale sarà il montepremi? Stando alla serie TV targata Netflix, ci aspettiamo un ammontare davvero alto... e il reality show non è da meno: a svelarci l'importo esatto è la sinossi ufficiale!

Così recita la sinossi: "456 giocatori reali parteciperanno alla competizione per ottenere una ricompensa che cambierà la loro vita, e dall'importo di 4,56 milioni di dollari". Impossibile non notare la specularità tra il numero di partecipanti e il bottino, i quali, a loro volta, mantengono la successione numerica.

Resta da chiedersi se lo spettacolo riuscirà a soddisfare le aspettative: purtroppo, ci sono state delle segnalazioni su tre partecipanti che hanno richiesto cure mediche, nonostante un portavoce ribadisce come la produzione abbia implementato "tutte le misure di sicurezza necessarie". Ulteriori disposizioni provengono direttamente dall'Health and Safety Executive britannico.

Squid Game, invece – ossia la serie tv Netflix da cui il reality show trae ispirazione –, è stata distribuita a partire dal 17 settembre 2021 e racconta la storia di 456 persone che, pur di guadagnare un ricco montepremi, mettono in ballo la propria vita in un sadico gioco di sopravvivenza. La serie ha ottenuto 11 milioni di visualizzazioni in meno di un mese, e ha ottenuto un Golden Globe per miglior attore non protagonista (Oh Yeong-su) e ben tre Premi Emmy (Lee Jung-jae, Lee Yoo-mi, Hwang Dong-hyuk).

Una seconda stagione è al momento in lavorazione, nonostante la finestra d'uscita si ancora ignota. A proposito, ecco quando sono iniziate le riprese di Squid Game 2.