Monty Python, in arrivo la Ultimate Collection della serie Flying Circus

È stato lanciato un nuovo set di blu-ray per la serie televisiva Monty Python's Flying Circus, un'edizione limitata in occasione del cinquantesimo anniversario dalla prima messa in onda dello show.

Monty Python's Flying Circus: The Complete Series è disponibile per il pre-ordine su Amazon per $114,90 (con uno sconto del 18%) in vista della data di uscita fissata per il 12 novembre.

La collezione è composta da sette dischi, privo del blocco regioni, e include l'intera serie televisiva originale con schizzi accuratamente restaurati che sono stati pubblicati del tutto integralmente, senza tagli e con addirittura l'aggiunta di sequenze mai viste prima, come nuovi inserti di film e registrazioni in studio.

La descrizione ufficiale e l'elenco delle funzionalità sono disponibili di seguito:

"Network è orgogliosa di presentare l'intera serie televisiva originale di Flying Circus dei Monty Python, completamente rinnovata per la prima volta. Gli schizzi, alcuni modificati per motivi di tempismo, gusto e copyright, sono stati accuratamente ripristinati alla loro lunghezza originale e la maggior parte delle animazioni di Terry Gilliam sono state recentemente scansionate in alta definizione e ripristinate secondo modalità che vanno ben oltre il loro formato originale. Sono stati recuperati outtakes, inserti di film e registrazioni in studio fino ad ora inediti, e che aggiungono un'altra dimensione a questa versione esclusiva. Dopo quasi un decennio di ricerca e pianificazione, si tratta di un restauro approfondito da parte del pluripremiato team di Network: l'upscaling all'avanguardia della videocassetta a definizione standard è stato distribuito con un uso attento della riduzione del rumore sia per il video che per la grana del film, risultando in un enorme miglioramento dell'esperienza visiva a tutto tondo sul formato Blu-ray ad alta definizione, superando di gran lunga qualsiasi edizione precedentemente disponibile."

Caratteristiche speciali:

7 dischi con tutti i 45 episodi presentati serie per serie, per la prima volta totalmente non tagliati e magnificamente restaurati da elementi originali di film e videocassette

Scatola esplosiva limitata Edizione Blu-ray

Ognuna delle quattro serie è confezionata singolarmente con un libro di Andrew Pixley (quattro libri in totale) che descrive in dettaglio una storia di produzione esauriente episodio per episodio

Outtakes mai visti prima

Scene e schizzi estesi

Schizzi restaurati, tra cui: Ursula Hitler, Cartoon Religions, A Book At Bedtime e altro

Filmati promozionali rari

E molto altro ancora da annunciare ...

