Monty Python, John Cleese contro la BBC: 'Non ci mandano in onda', ma la rete lo smentisce

John Cleese, membro dei Monty Python, sembra avere difficoltà a ricordare esattamente cosa viene inserito nella programmazione della BBC, visto che di recente si è scagliato contro il network, accusandolo sui social media di non mandare in onda le repliche di Monty Python's Flying Circus. Tuttavia, è arrivata immediatamente la smentita della BBC.

Nel suo post polemico su Twitter, Cleese aveva infatti tuonato: "Qualcuno (compresi i dipendenti della BBC) può dirmi perché la BBC non trasmette i Monty Python da un paio di decenni?".

John Hoare, uno dei direttori della programmazione televisiva della rete, ha risposto a Cleese a proposito del momento in cui la BBC ha celebrato il celebre gruppo comico: "Mi sono seduto nella pres suite di BBC Two il 7 settembre 2019, ho preparato un episodio di 'Monty Python' per la rete come parte di una serata di programmi legati ai Python, e poi l'ho mandato in onda, se questo può essere d'aiuto". Quindi, contrariamente a quanto crede Cleese, i contenuti dei Monty Python sono stati trasmessi dalla BBC in questi ultimi due decenni. Tra l'altro, anche diversi commenti dei follower al suo tweet lo hanno prontamente smentito.

Il tweet di Cleese non menziona i diritti esclusivi di streaming delle serie TV e dei film dei Monty Python su Netflix nel Regno Unito e gli attuali diritti esclusivi di That's TV sulla televisione britannica. I diritti del franchise sono di proprietà della Python (Monty) Pictures, che comprende i membri superstiti Cleese, Eric Idle, Michael Palin e Terry Gilliam, che ricoprono il ruolo di direttori esecutivi (Graham Chapman è scomparso nel 1989 e Terry Jones nel 2020).

Non è la prima volta che Cleese fa questa affermazione, in quanto nel 2020 scrisse: "La BBC non trasmette i Monty Python sulla televisione terrestre da 20 anni e i giovani non ne sanno nulla... Ora i giovani non hanno idea di chi io sia, e mi sembra strano perché penso che i Python gli piacerebbero".

Fondati nel 1969, i Monty Python hanno trovato il successo durante l'edizione originale di Flying Circus sulla BBC (durata fino al 1974) e poi il successo di massa negli Stati Uniti, che ha portato alla realizzazione di quattro film. Rimasero attivi fino alla scomparsa di Chapman, ma si riunirono occasionalmente per speciali e altri eventi. L'ultima volta che i cinque membri si sono esibiti insieme è stato per una serie di spettacoli del 2014 intitolata Monty Python Live (Mostly): One Down, Five to Go alla 02 Arena di Londra.

Cleese sta girando un documentario per il canale britannico Channel 4 sulla "cancel culture" e ha annunciato l'intenzione di condurre un programma su GB News, il canale britannico di notizie di destra, per difendere la libertà di parola. Negli ultimi tempi, Cleese si è schierato a favore di JK Rowling ed è stato accusato a sua volta di transfobia.