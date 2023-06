Moon Girl and Devil Dinosaur: Edward James Olmos sarà Molecola nella seconda stagione

Moon Girl and Devil Dinosaur è stata una delle sorprese Marvel più interessanti e particolari di questo 2023. La serie animata destinata alle famiglie ha conquistato la critica grazie al suo stile unico e alla sue storie adatte sia ai più piccoli che agli adulti. In vista della seconda stagione giunge la notizia di una new entry stellare.

Già abbiamo riportato la notizia che Laurence FIshburne tornerà nei panni di Bill Foster nella seconda stagione di Moon Girl and Devil Dinosaur, garantendo ancora una continuità tra i vari prodotti del Marvel Cinematic Universe.

Moon Girl and Devil Dinosaur segue le vicende della piccola Lunette Lafayette e del suo amico dinosauro teletrasportato nella New York del presente e delle loro battaglie per difendere la città.

La novità di oggi è l’arrivo, nel cast principale, di Edward James Olmos, il comandante Adamo di Battlestar Galactica, come villain principale della seconda stagione: Olmos darà la sua voce a Molecola e debutterà nello show già dal primo episodio della seconda stagione.

L’idea della produzione che ha portato alla scelta di Olmos per la parte è stata dettata dalla necessità di trovare un attore con una voce in grado di contrastare quella di Fishburne, visto che i personaggi di Molecola e dell’Arcano sono già stati nemici giurati nei fumetti.

In attesa di conoscere la data di rilascio della seconda stagione vi lasciamo un articolo che analizza nel dettaglio il cast stellare del primo capitolo di Moon Girl and Devil Dinosaur, sicuri che l’aggiunta di Olmos non portà che alzare il livello dell’opera Marvel distribuita su Disney+.