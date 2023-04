Moon Girl & Devil Dinosaur, Laurence Fishburne tornerà ad essere il Dr. Foster!

Niente è lasciato al caso nel Marvel Cinematic Universe neanche nei prodotti che vengono dichiarati ufficialmente per bambini. Questo è successo anche per Moon Girl & Devil Dinosaur che, per fedeltà narrativa, vedrà tornare un personaggio comparso nella fase 3 dei film del franchise.

Dopo l'annuncio del ritorno di Laurence Fishburne come Dr. Foster in What If...? è stato dichiarato che l'attore presterà la voce al personaggio anche in un progetto, che sta riscuotendo un discreto successo, riservato ai più piccoli. Quando nel mondo Marvel deve essere rimpicciolito qualcosa i primi ad essere coinvolti devono essere personaggi che fanno parte delle storie del mondo di Ant-Man e delle indispensabili particelle Pym.

Secondo alcune anticipazioni Foster, nell'episodio, dovrebbe testare una sua sperimentazione sulla protagonista e il dinosauro rosso che l'accompagna. Tutta la puntata gira intorno al tentativo di Moon Girl di riportare il suo curioso compagno di viaggio alle sue normali dimensioni e, rivolgersi al Dr. Foster sembra essere quasi una scelta naturale. Nonostante l'uomo li rindirizzi ad Hank Pym decide di testare una strana tecnologia sperimentale su di loro.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul personaggio interpretato da Laurence Fishburne, vi consigliamo la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!