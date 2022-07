Moon Girl & Devil Dinosaur, una star di Stranger Things con Alison Brie e Wesley Snipes!

Marvel ha confermato ufficialmente che un cast stellare si unirà alla serie animata Moon Girl & Devil Dinosaur. Le new entry sono state annunciate in queste ore al Comic-Con di San Diego. Nomi di grande livello, conosciuti nel cinema, come Wesley Snipes, e in tv parteciperanno a questo nuovo progetto animato dei Marvel Studios.

Basato sui fumetti Marvel, lo show si concentrerà su un super genio di 13 anni, chiamata Lunella Lafayette (doppiata da Diamond White), con il suo T-Rex da 10 tonnellate, Devil Dinosaur (Fred Tatasciore). Il genio di Lunella le permette di creare ogni tipo di gadget impressionante, incluso uno in particolare che le consente di portare il suo dinosauro nella moderna New York City.



Lo show è previsto in uscita nel 2023 su Disney Channel e Disney+ ma il cast vocale è davvero di alto livello: oltre alla star di Blade - una settimana fa Wesley Snipes ha parlato del film con Mahershala Ali - e Alison Brie ci sarà anche la star di Stranger Things Maya Hawke, con Daveed Diggs e Cobie Smulders.



Maya Hawke sarà nel cast anche di Asteroid City, il nuovo film diretto da Wes Anderson, come di consueto formato da tantissime star ma nel quale non dovrebbe recitare Bill Murray.

Vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano Moon Girl & Devil Dinosaur, il prossimo progetto animato targato Marvel Studios.