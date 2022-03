Moon Kinight, Rey Lucas: 'Rappresenterà un grosso cambiamento per l'MCU'

Moon Knight è il futuro del MCU questo ormai è chiaro a tutti ma nessuno fin qui avrebbe potuto dire quanto questa serie avrebbe impattato su questo franchise, cambiandolo in maniera profonda. Ora, stando alle dichiarazioni di Rey Lucas sappiamo che questo show stravolgerà in modo tangibile il mondo dei supereroi.

L'attore intervenuto alla prima di Moon Knight ha detto: "Posso dire che lo spettacolo è davvero assai complesso e penso che rappresenterà un cambiamento importante per l'MCU. Vedremo cose che fin qui non sono mai state viste in questo universo, cose che per la Marvel sono davvero incredibilmente avventurose. Ci sono molti elementi psicologici. Sai, penso che sarà anche divertente a volte. Proprio come fan, sono davvero eccitato. Ho visto il trailer ed ero tipo 'oh mio dio , questo è fantastico'. Rappresenterà un grosso cambiamento per l'MCU".

Come rivelato dallo showrunner Jeremy Slater le fonti di ispirazioni di Moon Knight sono notevolmente diverse da ciò che ci si potrebbe aspettare da una serie sui supereroi. C'è parecchia avventura proprio come nei film di Indiana Jones e anche uno spiccato gusto dell'orrido proprio come in Ghostbusters.

Insomma, Moon Knight sembra promettere veramente bene. Per scoprire come sarà questa serie, non ci resta che attendere il prossimo 30 marzo.