Moon Knight 1x06, quanto durerà l'ultimo episodio?

Gli ultimi episodi di Moon Knight ci hanno lasciato letteralmente a bocca aperta, con un cambio d'ambientazione radicale e tantissime domande ancora senza risposta. Molti temono un'accelerazione improvvisa nell'ultimo episodio per chiudere tutte le questioni in sospeso: diventerà il più lungo di qualunque serie MCU?

Ormai, alla luce dell’incredibile mole di questioni in sospeso ancora da dipanare in vista della conclusione su Disney+ dello show con protagonista Oscar Isaac, sembra impossibile vedere anche Daredevil in Moon Knight, come certe speculazioni facevano pensare. Un altro modo per dire che dopo la quantità semplicemente folle di teorie e interpretazioni nate dopo gli ultimi episodi di Moon Knight, molte delle quali ancora da risolvere, sembra impossibile che la serie si chiuderà di qui a un altro episodio soltanto, in uscita il 4 maggio. Tanta è l’ammirazione per la direzione narrativa (coraggiosa) presa dopo il quarto episodio, quanta la paura che però non si riesca a dare una quadra entro il finale di stagione.

Tanto più che c’è incertezza sul ritorno di Oscar Isacc in Moon Knight, considerando il suo ridottissimo accordo contrattuale con i Marvel Studios. Insomma, sembra essere un imperativo il riuscire a chiudere tutto nel giro di un episodio che, viste le premesse, potrebbe toccare i record di minutaggio presso il Marvel Cinematic Universe, almeno per quanto riguarda il piccolo schermo. Ormai, la Disney non rende nota la durata dei suoi episodi, sia per quanto riguarda i prodotti Marvel che quelli della Lucasfilm, se non con l’arrivo della puntata in questione su piattaforma. Sappiamo che gli episodi conclusivi, per natura, sono i più lunghi. E in questo caso alcune diciture riportano un range fra i 45 e i 53 minuti. Considerando la durata degli ultimi episodi di Moon Knight, il sesto potrebbe toccare appunto i 53.

Ma alcuni segnali fanno pensare che potrebbero superarli ulteriormente. Innanzitutto, come detto, il materiale ancora da gestire, che sembra sì averci portato già a metà di quel processo di guarigione al centro di Moon Knight anticipato da Oscar Isaac, ma appare ben lontano dalla conclusione. In secondo luogo, una dichiarazione resa dal produttore Grant Curtis sul perché le puntate di questa serie sono molto più lunghe delle precedenti nell’MCU: “C’erano così tante trame complesse tra cui scegliere, per un personaggio così ricco e sfaccettato, che abbiamo davvero avuto difficoltà a contenerci in 45 minuti, più o meno, per episodio. E la vera sfida non era cosa aggiungere ma, purtroppo, cosa togliere”.

Da queste parole, molti hanno dedotto che la serie potrebbe mettere a segno il record di minutaggio per il piccolo schermo MCU. Ad oggi, la puntata più lunga va al finale di Hawkeye con la bellezza di 58 minuti compresi i titoli di coda. Che l’episodio del prossimo mercoledì, con cui saluteremo (speriamo momentaneamente) Marc Spector, sia pronto a superare l’ora? Per una volta, quasi lo spereremmo: per rendere giustizia a una serie di questo livello.