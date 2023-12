Moon Knight 2, Blade e Midnight Sons: l'arco narrativo 'oscuro' in arrivo nel MCU

Il grosso leak di The Cosmic Circus relativo ai prossimi archi narrativi del Marvel Cinematic Universe riguarda anche l'attesa seconda stagione di Moon Knight, che farà parte di una nuova storyline dei Marvel Studios.

Secondo il portale, infatti, questo angolo dark dell'universo Marvel è un sottouniverso che Kevin Feige è desideroso di esplorare nelle prossime iterazioni del MCU, e i primi semi sono già stati piantati con Moon Knight e Licantropus. Distinguendosi dall'arco narrativo delle streghe di WandaVision e Scarlet Witch, questa storyline includerà:

Blade

Ironheart

Marvel Zombies

Moon Knight 2

Il sequel di Licantropus

Altri progetti non ancora annunciati

L'obiettivo di questo arco narrativo, secondo le fonti di The Cosmic Circus, è quello di unire gli eroi del mondo soprannaturale della Marvel contro una misteriosa ma significativa minaccia per l'umanità, cosa che darà originale al supergruppo noto come Midnight Sons, conosciuti dai lettori italiani dei fumetti Marvel anche come Figli della Mezzanotte. "Alcune fonti hanno menzionato che Lilith o Mephisto sono stati considerati i villain principali di questo arco narrativo", si legge sul sito, mentre "un'altra fonte ha menzionato che la potenziale formazione dei Midnight Sons prevede l'attuale Stregone Supremo, Wong, come uno dei leader della squadra insieme a Blade di Mahershala Ali".

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, rimanete sintonizzati.