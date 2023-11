Moon Knight 2 si farà? I rumor sul futuro della serie Marvel con Oscar Isaac

Dopo i leak Marvel e un nuovo poster di Moon Knight, il futuro della seconda stagione della serie TV con protagonista Oscar Isaac fosse del tutto al sicuro. Ma cosa c'è di certo nel destino di Moon Knight e soprattutto, avrà la sua seconda stagione?

Inutile girarci intorno: dai Marvel Studios non è stata ufficializzato alcun rinnovo per una seconda stagione ma, come già dichiarato qualche tempo fa, la questione Moon Knight 2 è stata già affrontata al tavolo delle trattative tra lo studio e Isaac: "Ci sono state alcune conversazioni inerenti a Moon Knight - ha rivelato l'attore stesso - Non ci sono dettagli, non sappiamo quale sarà il suo futuro, ma ne stiamo parlando”. Da queste dichiarazioni è passato oltre un anno, e di Moon Knight 2 non c'è l'ombra. Eppure i recenti leak dell'MCU parlavano di un seguito per il personaggio interpretato da Oscar Isaac e questa fuga di notizie può accendere la speranza per i fan. Il finale della prima stagione lascia in sospeso molte domande e un sequel potrebbe chiarirle finalmente una volta per tutte, oppure potremmo rivedere Marc Spector nell'MCU più avanti senza necessariamente legare il suo percorso a quello della serie TV.

Se così fosse, potremmo aspettarci un annuncio per il 2024, confermando un anno proficuo per gli Studios e ricco di nuovi progetti: basterà per lasciarsi alle spalle i flop del 2023?