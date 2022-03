Moon Knight, 5 cose da sapere in attesa del debutto su Disney+

Dopo tanto aspettare, manca molto poco all'uscita su Disney+ della serie che inaugurerà il 2022 del Marvel Cinematic Universe. Si tratta ovviamente di Moon Knight: esperimento inedito che fra aure orrorifiche, clamorose new entry da Hollywood e possibili camei, ha davvero tanto da raccontare. Ecco le cose da sapere.

Visto il ritardo nell’avvio del calendario serial dell’MCU rispetto all’anno scorso, che purtroppo posticiperà un’attesissima serie del Marvel Cinematic Universe, l’attesa dei fan è a mille per il primo show pronto a debuttare su Disney+ alla fine del mese. Protagonista è Marc Spector, ex mercenario affetto da uno shock post-traumatico che gli causa un disturbo da personalità multipla. Fra le tante identità assumerà quella dell’eroe crepuscolare dopo aver fatto la conoscenza della divinità egizia Khonshu, convincendosi di dover diventare suo guerriero in terra. Ecco cinque cose da sapere per arrivare preparati.

Distribuzione: qualche informazione base sulla durata degli episodi e la strategia di uscita che ci accompagnerà per diverse settimane. Ormai è strategia rodata dei Marvel Studios realizzare miniserie della durata di sei episodi, ma di dirazionarle su un mese e mezzo totale di distribuzione: un episodio a settimana a partire dal 30 marzo, interrompendosi a metà maggio, in tempo per la prima serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi.

Benvenuto horror: classificare la serie in un genere così specifico è forse troppo. Ma è chiara la direzione intrapresa dai Marvel Studios nel voler realizzare non solo prodotti Family Friendly. Anzi. Fra lupi mannari intravisti nel trailer, disturbi di personalità e un eroe mai così violento nel combattere i suoi nemici (mai così antieroe insomma), ne vedremo delle belle. Nella stessa direzione procederà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da un maestro dell’horror come Sam Raimi, che secondo alcuni potrebbe favorire nuovi personaggi vietati ai minori come Spawn.

Benvenuta Hollywood: anche qui, in realtà, siamo di fronte a una tendenza rodata. Negli ultimi anni, il Marvel Cinematic Universe si è fatto bacino di alcuni dei volti più noti del grande cinema hollywoodiano. In un modo o nell’altro, nei ruoli più disparati, abbiamo visto andare e venire grandi attori da blockbuster, dal cinema di genere e persino da quello d’autore. Ma in questo caso, vediamo debuttarne ben tre: Oscar Isaac ovviamente, costruitosi una carriera sempre più in crescita anche grazie ai più recenti Dune e Il collezionista di carte; poi Ethan Hawke, attivo ormai da anni nel settore; infine il compianto Gaspard Ulliel, particolarmente apprezzato nel panorama francese.

La storia del fumetto: l’aura di questa serie ricalcherà molto la cupezza e il dark dei suoi fumetti di riferimento, dalla storia editoriale particolarmente complessa. L’imprinting sarà ovviamente quello della caratterizzazione aperta dallo sceneggiatore Doug Moench e dall’illustratore Bill Sienkiewicz, ma riassortirà varie raccolte del personaggio per riassumerne direttamente personalità e nemesi. Trovate qui i fumetti da leggere per capire Moon Knight.

Cameo bonus: ce ne potrebbe essere più di uno, ma il più quotato potrebbe essere il Matt Murdoch di Charlie Cox. Il personaggio non avrà infatti (almeno per ora) un vero e proprio reboot: ma stando agli insider Daredevil dovrebbe apparire dovunque assieme al suo universo. E visto che in alcuni cicli Moon Knight fu anche alleato dei Defenders, una loro introduzione potrebbe essere cosa buona e giusta.

