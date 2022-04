Moon Knight: apparirà un secondo alter-ego dopo Marc Spector? Una teoria lo conferma!

Lo spettacolare secondo episodio di Moon Knight ha continuato ad esplorare ed enfatizzare la relazione tra le personalità di Steven Grant e Marc Spector. Con la conferma che Moon Knight e Mr. Knight sono semplicemente due diverse varianti dello stesso eroe, rimane da capire se anche altre personalità di Grant appariranno nella serie Disney+.

A quanto pare c'è chi scommette sul fatto che prima o poi farà la sua comparsa nel corso dello show Marvel anche Jake Lockley, che nei fumetti di Moon Knight è la terza personalità di Spector a un certo punto. Sebbene, finora, il personaggio si sia guardato bene dal rivelare questo aspetto, un indizio contenuto nel primo episodio di Moon Knight sembrerebbe confermare la teoria di questa terza personalità, seguito da altri accenni contenuti nell'ultima puntata distribuita mercoledì.

Sono parecchie le volte in cui il riflesso di Steven o Marc in uno specchio è diviso in tre o l'identità riflessa sembra averne una extra con se. Questo potrebbe sembrare banale, ma considerando come la serie utilizza specchi e riflessi come mezzo quasi esclusivo per navigare tra le identità separate, le immagini probabilmente hanno più significato di quanto avessero di solito in altre produzioni.

Uno degli indizi più interessanti arriva con la discussione tra Marc e Steven verso la fine dell'episodio. Gi eventi prendono una piega più seria e drammatica, con Marc che alla fine esplode di rabbia e distrugge lo specchio in cui sta vedendo Steven. Marc finora è stato certamente rappresentato come più serio e violento di Steven, ma mai prima d'ora aveva espresso una rabbia o un'animosità così accentuata verso Steven. Certamente è sempre stato piuttosto ostile e brutale. Così, mentre questo potrebbe essere un momento in cui Marc è semplicemente sopraffatto dalla collera, è possibile che quello che abbiamo appena visto in azione fosse Jake Lockley.

Nei fumetti, Jake è diventato più recentemente noto come l'identità iper-violenta e un po' più psicopatica del protagonista. Per scoprire se si è davvero trattato di lui non ci resta che attendere i prossimi episodi di Moon Knight su Disney+.