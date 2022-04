Moon Knight, arriva la recensione di Kevin Smith: 'Marvel ha alzato l'asticella'

Come sempre accade quando un nuovo prodotto legato al mondo dei fumetti arriva al cinema o sul piccolo schermo, Kevin Smith si presenta con la sua opinione, puntualmente espressa nel corso di una puntata del suo podcast, Fatman Beyond. Oggi è il turno di Moon Knight e Smith non è riuscito neanche stavolta a contenere il suo entusiasmo!

Per Smith, con Moon Knight la Marvel ha senza dubbio alzato l'asticella per quanto riguarda i prodotti di intrattenimento che produce da capofila ormai da diversi anni:

"Moon Knight mi ha reso così felice", ha detto Smith. "Sai, per un ragazzo che ha letto fumetti per anni e anni e anni, solo l'idea che fossero arrivati a Moon Knight era come 'Cosa? Sei fottutamente pazzo? Poi hanno scritturato Oscar Isaac, poi abbiamo visto il trailer e tutto si è allineato in modo meraviglioso. Avevo grandi speranze per questa cosa e ha alzato l'asticella fino in fondo. Talmente tanto che mentre lo guardavo mi dicevo: 'Sono solo un bersaglio di questa merda, amico. Non so nemmeno se potrei recensire correttamente un film della Marvel, perché sembra davvero che siano progettati per colpire tutte le mie zone erogene'. Così tanto che non riesco nemmeno a vedere i difetti".

Smith ha continuato: "In ogni momento, mentre guardavo Moon Knight, pensavo: 'Dannazione, amico, questo è fottutamente bello'. Mi toglie il fiato il fatto che stiano facendo Moon Knight, non posso credere che lo stiano realizzando così bene come hanno fatto. Poi sai che hai uno dei più grandi attori del pianeta che interpreta il tuo personaggio principale e ci aggiungi gli effetti, tutto questo è stato fantastico per me".

Poi ancora, "Sapete, gli ultimi minuti dell'episodio quando è intrappolato nel bagno e Mark Spector finalmente parla con Steven Grant, era tutto ciò che volevo nello show. Lo stavo aspettando e so che devono costruirlo e iniziare una narrazione, ma io pensavo: 'Arriva al momento in cui possono iniziare a comunicare e lui può dire: 'Dammi il potere, dammi il potere'. È una scena così bella in cui lui è così calmo nello specchio e dice 'Steven, posso salvarci'. L'ho amato così tanto, cazzo, amico... Poi lui sta picchiando a sangue questa cosa e poi si alza e cammina verso di noi, proprio in un primo piano, si vede il costume completo, i titoli di coda, era la perfezione, amico, un primo episodio fottutamente perfetto. L'ho assolutamente amato. Non vedo l'ora di vederne altri".

Il secondo episodio di Moon Knight è disponibile da oggi; guardate la nuova clip di Moon Knight che mostra Arthur Harrow e Steven Grant a confronto e recuperate la recensione di Moon Knight.