Moon Knight, arriva un nuovo video dalla troupe: riprese ufficialmente terminate?

Le riprese di Moon Knight sembrano ormai essere giunte alla fine visto che da più parti arrivano foto e video dai membri della troupe intenti a celebrare la conclusione di questa produzione Marvel.

Qualche giorno fa, un truccatore di Moon Knight ha condiviso un post sulla fine dei lavori e ora dritto dritto da Reddit ci arriva un nuovo video proveniente dalla Giordania. Pare infatti che le riprese della serie si siano spostate per qualche tempo a Wadi Rum e che ora tutta la troupe si sia spostata nuovamente in Ungheria, in particolare a Budapest. Qui un membro del cast ritorna nella sua stanza di albergo dove trova un regalo lasciato per lui dalla Marvel.

"Siamo incredibilmente grati per il tuo lavoro e i tuoi continui sforzi per Moon Knight", si legge in un biglietto posto fuori al regalo firmato dai produttori Marvel Studios. "Tutti non vedono l'ora che arrivi l'entusiasmante debutto di questa serie e questo è in parte dovuto al tuo fantastico lavoro".

Si sa ancora molto poco in realtà di Moon Knight e dei personaggi che verranno inclusi nella serie. Nonostante tutto ciò però, l'hype è veramente alle stelle e i fan non vedono l'ora di scoprire come sarà questo nuovo show. Per adesso il cast sembra aver completamente conquistato il pubblico. Tra l'altro di recente, Oscar Isaac ha detto che Moon Night è uno dei progetti più impegnativi a cui abbia preso parte nel corso della sua carriera. Queste parole non fanno che accrescere la curiosità.