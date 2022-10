Moon Knight, in arrivo la seconda stagione? Oscar Isaac: 'Ne stiamo parlando'

Come ben sapete, quest'anno il personaggio di Moon Knight ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nello show di Disney Plus a lui dedicato. La serie, composta da sei episodi, si è conclusa con un colpo di scena finale nei titoli di coda, ma ancora non è stata rinnovata per una seconda stagione.

Sebbene Oscar Isaac abbia confermato un ritorno di Moon Knight nel MCU pochi giorni fa, non sono più arrivati aggiornamenti per quanto riguarda la serie, fino a questo momento. Infatti, durante la sua ultima intervista con Collider.com, l'attore ha dichiarato di aver già parlato più volte con i Marvel Studios di una seconda stagione di Moon Knight.

"Ci sono già state alcune conversazioni. Sono state piacevoli. Ma non ci sono dettagli. Non sappiamo [se ci sarà una seconda stagione], ma ne stiamo parlando. In verità, si tratta della storia. C'è una storia che valga la pena raccontare? È interessante? Mi sentirò in imbarazzo quando uscirà? Quindi si tratta solo di capire se ci sia qualcosa che valga la pena raccontare. E con Moon Knight, si trattava molto di questo. Ogni mattina, quando suonava la sveglia, non vedevo l'ora di arrivare sul set perché volevo provare qualcosa di diverso. Che si parli di un mio ritorno in un progetto di gruppo, di una grande idea per una seconda stagione, di un film a sé stante o di qualunque altra cosa possa essere, la storia viene prima di tutto".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Moon Knight.