Moon Knight: in arrivo un tragico finale per la serie Marvel?

Solo due episodi ci separano dalla fine di Moon Knight e in attesa di scoprire come l'ultima serie del Marvel Cinematic Universe si concluderà, continuano a susseguirsi ipotesi su quello che potrebbe essere il destino di Marc Spector/Steven Grant.

L'epilogo dell'episodio 4 di Moon Knight non sembra presagire nulla di buono visto che il personaggio interpretato da Oscar Isaac è stato sparato e rinchiuso in un ospedale psichiatrico dove per via del suo disturbo dissociativo dell'identità è costretto a fare i conti con la sua duplice personalità.

Sappiamo tra l'altro che Rey Lucas è stato scritturato per interpretare Elias Spector, il padre di Marc che decide di internare suo figlio in un istituto di igiene mentale proprio dopo aver il suo disturbo della personalità. Questo evento naturalmente, segnerà per sempre la vita del cavaliere della luna e in molti pensano che questo complesso e tragico arco narrativo potrebbe essere affrontato proprio nei due episodi che ci separano dalla fine.

Rey Lucas ha assicurato che Moon Knight è totalmente diversa dalle altre serie del Marvel Cinematic Universe e questo fa credere che lo show rilasciato settimanalmente su Disney+ avrà un tragico epilogo. Dopotutto Moon Knight è una serie limitata e non avrà dunque ulteriori nuove stagioni. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.