Moon Knight: un'attrice del cast commenta QUELLA scena di Episodio 4: 'Folle'

L'arrivo del quarto episodio di Moon Knight su Disney+ ha lasciato gli spettatori di sasso di fronte alle sue "rivelazioni". Non solo quanto succede negli ultimi dieci minuti dell'episodio ma anche e soprattutto riguardo alla scena conclusiva che ha fatto scattare un urlo anche ai protagonisti della vicenda. Ne ha parlato anche un'attrice del cast.

Stiamo parlando di Lucy Thackeray, attrice che abbiamo visto nei primi episodi della serie interpretare Donna, il manager al museo di Steven Grant. Riferendosi alla scena finale dell'ultimo episodio in cui compare per la prima volta il personaggio di un ippopotamo, ha detto:

"Avevo sentito parlare dell'ippopotamo, ma non avevo idea [di cosa aspettarmi]. Qualcun altro mi ha chiesto dell'ippopotamo, e io rispondevo, 'Scusa?' Una delle nostre piccole scene nel magazzino, in realtà, proprio all'inizio della scena, dico qualcosa come, 'Porta qui gli ippopotami,' e [Steven] dice, 'Oh no, in realtà si chiamano Taweret'. Devi davvero stare attento a tutto. Ma a parte questo, non avevo letteralmente idea di cosa aspettarmi. Ho sentito alcune cose da altri membri del cast [sull'ultimo episodio], e sembra tutto pazzesco".

Ma chi è questo ippopotamo? Non ne abbiamo la certezza assoluta, ma (come confermano anche le parole di Thackeray) è altamente probabile che si tratti di Tueret, la dea egizia della gravidanza che tradizionalmente viene (o veniva) raffigurata con le fattezze di un ippopotamo bipede con le zampe di leone e la coda di coccodrillo. Nella mitologia egizia rappresenta il parto e la fertilità ma, curiosamente, questa dea non è mai apparsa nei fumetti Marvel Comics, che pure hanno incluso diverse divinità egizie nel corso della loro storia editoriale. Se la sua identità venisse confermata, dunque, Moon Knight rappresenterebbe il suo debutto assoluto nell'universo Marvel.

Nelle ultime ore, anche i registi hanno parlato del colpo di scena di Moon Knight nell'ultimo episodio.