Moon Knight, l'autore dei fumetti sul casting di Oscar Isaac: 'Che problema c'è?'

Vi ricordate quando alcuni fan polemizzarono contro il casting di Oscar Isaac come protagonista della serie Marvel di Disney+ Moon Knight? Adesso è uno degli autori dei fumetti a parlare.

Il fumettista Alan Zelenetz, autore di diversi volumi della serie cartacea di Moon Night, si è schierato in difesa della scelta creativa dei Marvel Studios.

Ai microfoni di The Forward, Zelenetz ha affrontato l'argomento precisando che, a prescindere di come lui abbia dipinto Moon Knight e altri personaggi, questi "non sono certamente vincolati dalle loro origini".

"All'improvviso, gli Ebrei hanno bisogno di essere rappresentati. Moon Knight deve essere Ebreo. 'Oh, stiamo guardando la Marvel! Il boicottaggio è dietro l'angolo'. Sento già odore di sangue... 'Come hanno potuto non farlo ebreo? Oscar Isaac non è ebreo, anche se il suo nome è Isaac. E hanno un regista egiziano. Ma che sta succedendo?'" avrebbe affermato.

"E allora? Non è ebreo e non sarà ebreo. E Arthur Arrow [il personaggio di Ethan Hawke] non sarà il personaggio che io ho creato. E quindi? Se non è ebreo, è perché ci sarà una valida ragione creativa per cui non è ebreo, ed è perfettamente ok così. Non m'importa".

Anzi, per Zelenetz la serie avrebbe il potenziale per esplorare tanti altri aspetti importanti della storyline di Moon Knight. Per l'autore, questa potrebbe essere una grande occasione per raccontare la storia di "un antico Dio egiziano e un ebreo".

"Forse questo Dio egiziano vuole fare ammenda per tutti quegli altri antichi dei egiziani che non sono riusciti a stare dietro a Mosè! Quella si che sarebbe una grande storyline" conclude.