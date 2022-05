Moon Knight, l'autore rivela: 'Echo è stata quasi l'interesse amoroso di Marc Spector'

Nel corso della sua partecipazione al podcast House of M, l'autore di Moon Knight, Jeremy Slater, ha raccontato alcuni retroscena della lavorazione dello show dei Marvel Studios svelando alcuni particolari e idee iniziali che alla fine sono state scartate. Tra queste la diversa età di Arthur Harrow e il mancato ritorno del personaggio di Echo.

A quanto pare, nelle fasi iniziali della lavorazione di Moon Knight, avrebbe dovuto fare ritorno il personaggio di Echo, interpretato da Alaqua Cox e che ha fatto il suo esordio nel corso della serie Hawkeye, arrivata in streaming su Disney+ lo scorso novembre. Echo nello show con Oscar Isaac avrebbe ricoperto il ruolo di interesse sentimentale del protagonista Marc Spector, ma le cose sono poi cambiate e il suo personaggio è stato sostituito da uno completamente nuovo, ovvero quello di Layla El-Faouly, interpretata da May Calamawy.

"All'epoca, Echo sarebbe stato il nostro interesse amoroso [per la serie], basandoci unicamente sul fatto che sapevamo che alla Marvel piaceva il personaggio di Echo e che stavano cercando di trovare uno show in cui inserirla", ha spiegato Slater. I Marvel Studios quindi realizzarono che sarebbe stato più congruo inserire il personaggio nello show con Jeremy Renner, in cui ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nell'economia della storia, guadagnandosi anche uno show tutto suo.

Le riprese di Echo sono iniziate, e Devery Jacobs si è appena aggiunta al cast; nel frattempo, continuano le voci insistenti che vorrebbero una partecipazione di Charlie Cox alla serie nuovamente nei panni di Matt Murdock, dato che è quasi scontata la partecipazione di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin / Wilson Fisk.

Nell'attesa di maggiori novità, questo mercoledì sarà un gran giorno per i Marvel Studios: non solo arriverà in streaming l'episodio finale di Moon Knight ma esordirà al cinema Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi.