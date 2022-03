Moon Knight, azione e strani rituali nella nuova clip ufficiale!

Manca ormai pochissimo all'esordio di Moon Knight: il nuovo show del Marvel Cinematic Universe farà la sua comparsa nel catalogo Disney+ il prossimo 30 marzo, giorno in cui potremo finalmente fare la conoscenza del supereroe interpretato da Oscar Isaac. Fino ad allora, però, perché non concederci qualche piccola anticipazione?

Mentre il regista di Moon Knight attacca Black Adam e The Rock, dunque, Disney decide di regalarci una nuova, breve clip per cominciare a familiarizzare con l'ambientazione e i personaggi di questo nuovo show: si tratta di un video della durata di circa un minuto, che basta però a darci un'idea di quella che sarà l'atmosfera della serie.

Mentre un quasi irriconoscibile Ethan Hawke è impegnato in un qualche tipo di rituale decisamente poco rassicurante, dunque, ecco May Calamawy intimare ad un confuso Oscar Isaac di "evocare il costume". Si tratta, evidentemente, di una scena che precede la trasformazione del nostro Marc Spector nel personaggio che dà il titolo alla serie: sul finale, in ogni caso, il braccio di una creatura (un lupo mannaro?) fa la sua comparsa a confermare la riuscita del rituale compiuto da Arthur Harrow.

Cosa ne pensate? La clip appena pubblicata ha alimentato a dovere la vostra curiosità? Fatecelo sapere nei commenti! In alcuni nuovi video di Moon Knight, intanto, abbiamo potuto dare un primo sguardo ai lupi mannari.