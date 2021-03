Moon Knight e Blade: i fan chiedono a gran voce un crossover!

Dal momento in cui i Marvel Studios hanno annunciato per la prima volta le produzioni di Blade e Moon Knight, i fan hanno subito immaginato o meglio sperato, che presto o tardi ci sarebbe potuto essere un crossover.

I due sono il tentativo più serio fatto dalla Marvel di introdurre nelle sue storie personaggi radicati nei classici racconti horror. Blade è un antieroe, cacciatore di vampiri e Moon Knight è un ex militare che si trasforma in un cavaliere mascherato tra le sabbie del deserto. Naturalmente i personaggi interpretati da Mahershala Ali e Oscar Isaac avranno toni molto simili e difficilmente potranno essere dedicati ai minori di 14 anni come accaduto per le altre serie Marvel giunte o che giungeranno presto su Disney+.

Tra l'altro i lavori per il reboot di Blade e per la serie Moon Knight potrebbero essere tra loro collegati. La produzione di quest'ultima partirà il prossimo mese e si concluderà giusto in tempo per l'inizio delle riprese di Blade. Questo particolare sta facendo notevolmente sognare i fan che sperano di vedere presto o tardi un crossover tra questi due eroi così diversi da tutti quelli a cui siamo abituati nel Marvel Cinematic Universe.

Intanto è stato confermato che Ethan Hawke sarà il villain di Moon Knight. L'attore ha rivelato di essere stato convinto ad accettare questo ruolo per la presenza di Oscar Isaac.