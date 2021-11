Moon Knight, ci sarà anche Blade? I rumor continuano a circolare con insistenza

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo con nuovi personaggi e nuove trame e mentre il franchise è entrato nel vivo nella Fase 4, iniziano a circolare rumor insistenti in merito alla presenza di Blade in Monn Knight, la serie con Oscar Isaac in arrivo prossimamente su Disney+.

Da tempo ormai si parla di possibili collegamenti tra il Blade di Mahershala Ali e Moon Knight, ma fin qui le notizie in merito alle due produzioni sono ancora piuttosto scarse, o addirittura quasi del tutto inesistenti, dunque è naturale che inizino a circolare molteplici ipotesi.

I due personaggi hanno varie connessioni nelle pagine dei Marvel Comics. Per cominciare, entrambi i personaggi hanno radici soprannaturali ed entrambi hanno una grandissima esperienza nel combattere creature mostruose. La coppia è poi diventata anche parte integrante dei Midnight Sons a un certo punto, una squadra di eroi soprannaturali e la prima difesa della Terra contro minacce occulte.

Resta da vedere come apparirà Blade in Moon Knight, ma Marc Spector potrebbe finire per avere a che fare con un vampiro in uno degli episodi dello show permettendo così a Mahershala Ali, attore vincitore di due Premi Oscar, di fare il suo esordio nel MCU. È anche possibile che Blade appaia nella scena post-credits di Moon Knight e che questa possa servire potenzialmente come trampolino di lancio del personaggio in vista del suo film.

Le riprese di Moon Knight sono terminate, dunque per scoprire come andranno veramente le cose e se i due eroi riusciranno ad incontrarsi, non ci resta che attendere.