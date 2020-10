Moon Knight, la bomba Marvel: Oscar Isaac in trattative per il ruolo di Mark Spector

Con la sua partecipazione nei panni di Poe Dameron nel franchise di Star Wars giunta ormai a termine e con un'agenda non fittissima d'impegni, oltre al Dune di Denis Villenevue in uscita il prossimo anno, Oscar Isaac ora punta gli occhi al MCU, dato che sarebbe in trattative finali per il ruolo principale in Moon Knight di Disney+.

A scrivere la sceneggiatura dell'adattamento seriale dell'omonima serie a fumetti Marvel è stato scelto Jeremy Slater, già conosciuto e apprezzato per il suo lavoro con The Umbrella Academy per Netflix. Sarà showrunner e produttore esecutivo e guiderà lui gli altri sceneggiatori legati al progetto.



Oscar Isaac, se sarà confermato (ma le trattative procedono bene), interpreterà il ruolo da protagonista nei panni di Mark Spector, mercenario dai numerosi alter-ego - come il Tassista Jake Lockley o il milionario playboy Steven Grant - che gli permettono di combattere senza sosta la malavita criminale. Poi stabilisce anche un contattato con un Dio Egizio noto come Kohnshu, ricevendo straordinari poteri con cui portare avanti la sua missione.



Marvel e Disney+ stanno attualmente ricercando un regista per la serie. La scelta di Isaac come Mark Spector a noi sembra non solo ottima ma anche intelligente per regalare alla serie un volto noto e molto amato dal pubblico.



Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.