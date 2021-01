Moon Knight: Bosslogic lo immagina al fianco di Wolverine e Deadpool

Da domani partirà ufficialmente la Fase 4 con l'arrivo di WandaVision su Disney+ e per come abbiamo avuto modo di vedere, sarà di certo una della fasi più ricche dell'MCU. Ne farà parte anche Moon Knight, l'attesissima serie con Oscar Isaac nei panni di Marc Spector.

Per celebrare questa nuova serie, Bosslogic ha creato un nuovo poster in cui il protagonista è ritratto al fianco di Wolverine, The Punisher, Deadpool e Spider-Man. Sebbene sia improbabile che tutti questi personaggi appaiano in Moon Knight, ci sono stati recenti aggiornamenti su Deadpool e il coinvolgimento degli X-Men nell'MCU. Kevin Feige ha confermato questa settimana che Deadpool 3 farà parte dell'MCU ma, non sarà di certo addolcito. La pellicola manterrà i suoi classici toni sagaci e dcontinuerà ad essere vietato ai minori. Feige ha anche recentemente rivelato a Screen Rant che ci sono state molte discussioni sull'aggiunta degli X-Men all'MCU.



Intanto di recente May Calamawy si è aggiunta al cast di Moon Knight in un ruolo chiave che non è stato ancora rivelato. Si pensa che possa essere l'interesse amoroso del protagonista maschile, ovvero Marlene Alraune, la prima persona che sarà al fianco di Marc Spector quando avrà ricevuto i suoi poteri.

