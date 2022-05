Moon Knight, Brad Winderbaum:'Ecco perché gli show della Fase 4 hanno più cliffhanger'

Nell'ultimo anno i Marvel Studios hanno distribuito 5 serie tv, conquistando anche lo streaming grazie a Disney+. Ciascuna di loro ha riservato un cliffhanger agli spettatori e pare che ci sia un motivo specifico per questo. A sottolinearlo è il capo dello streaming, della tv e dell'animazione Brad Winderbaum.

Mentre i fan si chiedono perché Moon Knight non ha collegamenti con la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Winderbaum è intervenuto in un episodio di Assembled dei Marvel Studios su Moon Knight, tramite The Direct, e ha spiegato perché tutti i progetti della Fase 4 hanno avuto più cliffhanger rispetto a quelli passati.



"Ci sono nuove sfide e nuove gratificazioni che derivano dalla creazione di storie più lunghe. Stiamo mantenendo i finali più aperti ora. Non dobbiamo chiudere ogni cosa in sospeso, e quando crei personaggi forti come Moon Knight e Scarlet Scarab, possiamo dirigerci fiduciosi nel futuro, sapendo che sono rimaste più storie da raccontare e nuovi personaggi che possiamo utilizzare per raccontarle".



Moon Knight è l'ultimo show Disney+ del Marvel Cinematic Universe, e segue Steven Grant, mite impiegato in un negozio di articoli da regalo, afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il corpo con un mercenario di nome Marc Spector.



Sul nostro sito trovate la recensione di Moon Knight, l'ultima serie MCU con protagonista Oscar Isaac.