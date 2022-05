Moon Knight ha subito un cambio di location: ecco dove doveva essere ambientata

L'intera storia di Moon Knight si svolge all'estero, in luoghi come Londra e Il Cairo. A quanto pare, tuttavia, inizialmente c'era l'idea di ambientare lo show Disney+ con Oscar Isaac in una grande città statunitense ovvero, New York.

Durante l'episodio della docu-serie Assembled dei Marvel Studios in cui viene raccontata la genesi e lo sviluppo degli show MCU, Oscar Isaac ha rivelato che le prime sceneggiature erano ambientate nella Grande Mela e che solo successivamente la storia è stata spostata tra Londra e Il Cairo.

"Mi hanno inviato alcune sceneggiature dei primi episodi e ho visto che la storia era stata trapiantata da New York a Londra, ma i personaggi erano ancora scritti come americani", ha detto Isaac. "Questo mi ha fatto pensare, che c'erano tutti gli estremi per creare un personaggio che sarebbe stato un buon mercenario o un eroe duro".

E mentre si attende ancora la conferma per una stagione 2 di Moon Knight, il regista è certo che per questo eroe sui generis ci sarà ancora molto spazio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

"Se me lo chiedi, ti direi che Moon Knight è qui per restare", ha spiegato Diab a SFX Magazine all'inizio di quest'anno. "È un personaggio interessante. Se sei la Marvel, penso che la decisione aziendale intelligente sia di mantenerlo. L'unica cosa è che la Marvel non è tradizionale. Se ci riesci, non significa che otterrai una stagione 2".

Sono molti i progetti in cui Moon Knight potrebbe comparire. Quali sono le vostre aspettative su questo personaggio? Ditecelo nei commenti.