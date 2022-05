Moon Knight: chi sarà davvero il villain finale della serie?

Mancano poche ore al debutto, su Disney+, dell'episodio che andrà a chiudere questa prima stagione di Moon Knight. Sarà cruciale, perché dovrà rimettere ordine in una quantità incredibile di caos e domande irrisolte. E potrebbe farlo con un clamoroso twist ending sulla vera identità di Arthur Harrow.

Le cose si sono fatte complesse oltre ogni limite per la serie del Marvel Cinematic Universe. Eppure, la fiducia degli spettatori non sembra destinata a scemare, anzi. La fiducia che si chiuda all’altezza del lavoro portato avanti fino a questo punto. La fiducia che nel farlo non debba rincorrere il traguardo, considerando tutte le domande rimaste in sospeso – trovate qui la spiegazione del penultimo episodio di Moon Knight, per arrivare a domande – e l’incertezza sul ritorno di Isaac in Moon Knight.

Domani, 4 maggio, il guerriero di Khonshu si giocherà il tutto per tutto, ma questo lascia ancora qualche ora per prevedere quanto potrebbe accadere. Ora, nonostante quanto seguirà si basi principalmente su speculazioni e teorie circolate su Reddit negli ultimi giorni, quindi nulla di ufficiale, ovviamente trarrà spunto da quanto visto negli ultimi episodi. E nel migliore dei casi potrebbero ovviamente dimostrarsi azzeccate, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa e non avete ancora recuperato gli ultimi avvenimenti della serie, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Un primo villain – metaforico, introspettivo e psicologico, certo, come d’altronde però è anche questa serie – ci è stato in qualche modo presentato fin dall’inizio dello show. Si tratta in un certo senso di Marc stesso, delle sue personalità multiple derivanti dai propri traumi: è questo, il primo demone da combattere per rinvigorirsi in vista dello scontro finale, e infatti l’ha tenuto impegnato negli ultimi episodi. La centralità del percorso di guarigione di Moon Knight fu infatti anticipato da Oscar Isaac, a serie ancora inedita, come uno dei temi cruciali del titolo. Ma ovviamente si tratta di una prima risposta, quella comoda: per la seconda, abbiamo una teoria da farvi impallidire.

Ve la scriviamo di getto, come a tirar via un cerotto: Arthur Harrow (Ethan Hawke) è in realtà Anubi, nonché il vero villain ultimo della serie molto più di quanto ci fosse stato presentato. Finora infatti, avevamo conosciuto Marc e Arthur come i rispettivi rappresentanti in terra di Khonshu e Ammit. Il secondo voleva risvegliare la propria divinità imprigionata, che ci si aspettava diventasse il villain definitivo. Eppure sono molti gli indizi che fanno pensare a una menzogna di Harrow. Arthur sostiene che Ammit si occupasse di giudicare le anime quando era piuttosto Anubi a farlo.

La famosa bilancia tatuata sul braccio di Harrow, infatti, era associata ad Anubi, non ad Ammit. Inoltre la presenza degli sciacalli in Moon Knight – inizialmente scambiati per lupi mannari – sarebbe associata alla testa di Anubi, non a quella di Ammit a forma di coccodrillo. Infine l’importantissimo dettaglio che impedirebbe ad Harrow, nonostante tragga i poteri dal suo bastone, di essere un adepto di Ammit. La prigionia di Khonshu ha infatti sottratto i poteri a Marc e ci ha insegnato che non si può essere adepti di una divinità precedentemente imprigionata. A meno che, appunto, Harrow non sia una divinità egli stesso. Voi che ne pensate? Domani sapremo!