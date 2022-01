Moon Knight, chi lotta con Marc Sperctor nel primo teaser trailer?

Solo poche ore fa è stato diffuso il primo teaser di Moon Knight che anticipa l'uscita del trailer che avverrà nei prossimi giorni. In molti hanno notato che Marc Spector è alle prese con un nemico di cui non è possibile scorgere il volto. Di chi si tratta?

Dato che questa serie dovrebbe tuffarsi a capofitto nella mitologia egizia, alcuni credono che il personaggio potrebbe essere in realtà Anubi, il dio egizio dei morti. C'è un momento nei fumetti, dopotutto, in cui Spector viene ucciso e deve trovarsi faccia a faccia con Anubi nell'aldilà.

Anche se non è probabile che Moon Knight sia in grado di picchiare a morte un dio in qualche anfratto nascosto, esiste la possibilità che il personaggio in questione sia uno degli scagnozzi di Anubis. Ci sono personaggi simili a sciacalli che Spector affronta nella serie Moon Knight di Jeff Lemire e Greg Smallwood, ed è assolutamente plausibile dunque, che si tratti di uno degli aiutanti del dio egizio.

Per scoprire se queste supposizioni sono vere, non ci resta che attendere l'uscita di Moon Knight. Riusciremo finalmente a scoprire quale sarà il principale antagonista di Marc Spector nel corso di questa serie che farà il suo debutto su Disney+ nel 2022. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.