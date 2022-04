Moon Knight: la citazione a Romeo e Giulietta e il significato della frase in francese

Il secondo episodio di Moon Knight è disponibile da oggi in streaming in esclusiva su Disney Plus, ma se avete già visto la puntata forse vi siete persi la bellissima citazione a Romeo + Giulietta e il significato della frase in francese.

I due momenti salienti sono legati dalla stessa scena, che arriva intorno alla fine del primo atto della puntata: quando Steven porta Layla a casa sua, infatti, i registi dell'episodio Justin Benson & Aaron Moorhead citano espressamente Romeo + Giulietta di Bud Luhrmann, riproponendo lo stesso 'sguardo attraverso l'acquario' di cui si resero protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes nel film del 1996. Come potete vedere nella nostra immagine in calce all'articolo, i due momenti sono speculari e praticamente identici.

Inoltre, più avanti sempre nell'appartamento di Steven i due personaggi si ritrovano a discutere su un libro di poesie di Marceline Desbordes-Valmore, una poetessa romantica francese: Steven inizia a recitare a Layla una poesia in francese, e lei quasi a raccogliere la sfida la conclude. La poesia è "Les séparés" di Desbordes-Valmore, e i versi citati da Layla e Steven si traducono in: "Sono triste, voglio che la mia luce si spenga/Le estati in tua assenza sono buie come una stanza".

''Les séparés'' racconta la storia di due amanti separati, e ovviamente rispecchia la relazione tra Layla e Marc Spector, essenzialmente separati da Steven che si ritrova in controllo del corpo del protagonista. La poesia dunque simboleggia e 'spiega' la storia d'amore tra i due.



