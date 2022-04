Moon Knight, le citazioni ai fumetti presenti nell'episodio 4 della serie Marvel

L'episodio 4 di Moon Knight, che ha debuttato proprio oggi su Disney+, contiene alcune importanti citazioni ai fumetti sui quali è apparso in origine l'oscuro eroe Marvel interpretato da Oscar Isaac in Moon Knight. Le avete riconosciute?

Prima di andare oltre con la lettura vi ricordiamo che questo articolo contiene SPOILER, dunque non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il nuovo episodio di Moon Knight.

Sul finire di "La tomba", il quarto episodio della miniserie Marvel, vediamo Marc Spector immerso in una sorta di limbo, all'interno di un ospedale psichiatrico in cui non ricorda di essere arrivato. Alcuni elementi della run fumettistica di Jeff Lemire, infatti, sembrano influenzare questa sequenza, nella quale Marc Spector viene interrogato dall'Arthur Harrow di Ethan Hawke, nelle vesti del dottore che segue il suo caso.

I parallelismi tra serie e fumetto sono stati evidenziati in queste ore da molti fan, che hanno pubblicato alcuni screenshot per mettere a confronto le similitudini nelle due opere, come nel caso del tweet a fine articolo.

I fan dall'occhio attento nei giorni scorsi avevano già evidenziato una clamorosa svista nell'episodio 3 di Moon Knight, in cui in una concitata scena d'azione si vede apparire per errore sul bordo dell'inquadratura un cameraman intento nelle riprese della stessa scena da un'altra angolazione.

Negli ultimi minuti dell'episodio che ha esordito oggi in streaming su Disney+ arriva un nuovo colpo di scena per Moon Knight: Marc Spector e Steven Grant si ritrovano per la prima volta faccia a faccia e quando tentano di fuggire dalla struttura in cui si trovano, si imbattono in un gigantesco ippopotamo antropomorfo parlante: si tratta di Taweret (o Tueret), la dea egizia della fertilità, un personaggio mai apparso finora nel vasto universo Marvel, interpretato da Antonia Salib.