Moon Knight clamoroso: Ethan Hawke nega la morte di Arthur Harrow!

Dopo settimane di silenzio stampa, Ethan Hawke ha appena condiviso un'intervista esclusiva capace di far scoppiare una bomba, soprattutto in vista di una possibile seconda stagione di Moon Knight. Nella scena post credit sembrava sicura la sua dipartita, ma ora l'attore riapre chiaramente i giochi per Arthur Harrow!

Nonostante un certo addensamento eccessivo di eventi negli ultimi episodi, la penultima serie del Marvel Cinematic Universe sbarcata su Disney+ e con protagonista Oscar Isaac nei panni di Marc Spector – e altre tre o quattro personalità – ha ricevuto il favore di pubblico e critica. Tanto che, nonostante fosse stata pensata come miniserie fortemente slegata dal MCU, caso più unico che raro, ora si sta seriamente valutando – o meglio, è nell’aria, visto che i Marvel Studios non lasciano filtrare nulla – di considerare una seconda stagione per lo show. Ciò che stupisce di più, è che alla base di questo successo e di Moon Knight ci sia un grande paradosso.

A questo punto però, sorge un problema. Vale a dire un epilogo ormai decantato da gran parte delle testate e sui vari canali social – considerando che c’è già un nuovo show MCU attualmente sugli schermi di Disney+ - ma che, per chi non l’avesse ancora recuperato, presentava una dinamica volutamente a cliffhanger. Anche se, sul momento, la fine del cattivo di Moon Knight sembrava incontrovertibile. Nel finale della serie infatti, Marc sconfigge Arthur Harrow anche grazie all’aiuto di Scarlet Scarab, salvo poi aggiungere un appendice nella prima scena post credit della serialità MCU.

Trovate qui la spiegazione approfondita del finale di Moon Knight, ma per quanto riguarda l’ultima scena, vediamo Arthur Harrow ormai rinchiuso in un manicomio, quando una figura misteriosa lo porta via e lo carica su una limousine. Si tratta di Jake Lockley, terza personalità di Marc, che girandosi verso Harrow imbracciando una pistola con silenziatore, apparentemente, lo uccide. Con tanto di tre colpi visti da fuori. Peccato, che, appunto, il corpo dell’antagonista non venga affatto esibito. Ed è proprio su questo che si gioca la risposta, lapidaria ma chiarissima, data da Ethan Hawke all’intervistatore di ComicBook che gli ha chiesto conferma che Harrow fosse effettivamente morto. Questa la risposta dell’attore, che parla da sé: “A me non sembra affatto morto”. Della serie: “Fammi vedere il cadavere”.

Segno probabile che Harrow tornerà come villain in una possibile seconda stagione?